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“Господи, дай мне этой воды, чтобы не иметь жажды...”
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Электронная версия периодического издания
Евангельских христиан-баптистов Приморского края
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Февраль 2009 г. | Архив | О газете | Ссылки | Почта | Гостевая книга |
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С 15 февраля по 29 марта приглашаем Вас каждое воскресенье в 15:00 на встречу по программе "Целеустремленная жизнь" по адресу: ул. Светланская, 41"а" "Клуб связи"
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Статьи:
Свидетельства:
Вера Житник. (03.08.1960 –22.08.2005)
В. Тюльмятова. Как я пришла к Богу.
А. Кудимов. Чудное избавление.
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Репортажи:
Л. Сафронова. День благодарения .
Л. Гусарова. Съезд Объединения ЕХБ Дальнего Востока .
Л. Гусарова. Благотворительность.
И. Нитёмина. Знакомьтесь: Восточная христианская церковь.
Л. Журавлёва. Бодрствуйте. Конференция врачей-христиан.
Международный день молитвы за гонимую церковь.