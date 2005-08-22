“Господи, дай мне этой воды, чтобы не иметь жажды...”

 

Электронная версия периодического издания

Евангельских христиан-баптистов Приморского края

Февраль 2009 г. | Архив | О газете | Ссылки | Почта | Гостевая книга |

 Христианство Приморья

С 15 февраля по 29 марта приглашаем Вас каждое воскресенье в 15:00 на встречу по программе "Целеустремленная жизнь" по адресу: ул. Светланская, 41"а" "Клуб связи"

От редактора.

Статьи: 

А. Ляшок. Жатва.

М. Александер. "Бог благ".

Свидетельства:

Вера Житник. (03.08.1960 –22.08.2005)

В. Тюльмятова. Как я пришла к Богу.

Е. Шегай. "Господь за нас!".

И. Горшкова. "Случайность?"

М. Кайсарова. Поиски счастья.

А. Кудимов. Чудное избавление.

Архив номеров газеты "Христианство Приморья"

  

Репортажи:

Л. Сафронова. День благодарения .

Л. Гусарова. Съезд Объединения ЕХБ Дальнего Востока .

Л. Гусарова. Благотворительность.

И. Нитёмина. Знакомьтесь: Восточная христианская церковь.

Л. Журавлёва. Бодрствуйте. Конференция врачей-христиан.

Т. Шморгун. Поездка.

Международный день молитвы за гонимую церковь.

Интервью

Архив номеров газеты "Колодезь Иаковлев"

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